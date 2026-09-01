Topcollectie voor 24e editie Veulenveiling Midden-Nederland

Woensdagavond 2 september a.s. veilt Veulenveiling Midden-Nederland alweer haar 24e collectie! Een mooie selectie dressuur-, spring- en Friese veulens komt onder de hamer bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Johan Wilmink zal als veilingmeester wederom zijn bijdrage leveren aan de verkoop van deze zorgvuldig samengestelde collectie.

De collectie bevat een aantal zeer interessant gefokte veulens. Wat te denken van bewegingswonder Woodstock M (v. McLaren), die afkomstig is uit dezelfde moederlijn als de goedgekeurde hengst Pina Colada (v. Governor). Ook deze talentvolle hengst werd als veulen via deze veiling verkocht. Obsession Taonga, McLaren en Real Dream leveren meerdere nazaten binnen de collectie.

Echte eye-catcher

Bijzonder is ook White Perty SD (v. Esquin White). Deze witte merrie is met haar opvallende verschijning een echte eye-catcher. Daarnaast valt het grote aantal moeders op dat hoge punten behaalde op keuringen of tijdens een aanlegtest. De combinatie van sterke moederlijnen met zowel bewezen als talentvolle jonge hengsten belooft veel voor de toekomst.

Sterke collectie springveulens

Afgelopen winter werden drie hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek van het KWPN. Alle drie werden zij als veulen geveild bij Veulenveiling Midden-Nederland. Als kers op de taart werd premiehengst Crescendo van de Boxem Z (v. Chacoon Blue) gekroond tot kampioen en mocht eveneens premiehengst Ti Amo B (v. Carrera VDL) als reservekampioen opstellen. Dit bijzondere succes werd aangevuld met de aangewezen hengst The Boss TN (v. Dourkhan Hero Z). Deze successen gaven de selectiecommissie extra motivatie om een sterke collectie springveulens samen te stellen.

En dat is zeker gelukt! Daarbij drukken vooral de bewezen hengsten opnieuw hun stempel op het aanbod. Zo zien we What a Cornetsky (v. Cornet Obolensky) en de opvallende Wellington W (v. Comthago VDL). Ook bij deze veulens zijn de moederlijnen meer dan bewezen. Hengsten als Cero Blue TN en Colestus leveren eveneens meerdere nakomelingen binnen deze collectie.

Zes Friese veulens

Een zestal Friese veulens zal onder de hamer komen. De inmiddels zeer bekende KFPS-goedgekeurde hengst Kees 531 (v. Tjebbe 500) vond als veulen zijn weg naar een nieuwe eigenaar via deze veiling. Daarnaast werden meerdere succesvolle sport- en keuringspaarden als veulen bij Veulenveiling Midden-Nederland verkocht.

Een vergelijkbaar succes is wellicht weggelegd voor Henrica fan ‘e Hege Terp (v. Boet 516). Zij ontving onlangs al een eerste premie en is daarmee een veelbelovende merrie voor de toekomst.

Complete collectie

Ook dit jaar heeft de selectiecommissie een enorm aantal veulens beoordeeld. Dat heeft geresulteerd in een bijzonder mooie collectie topveulens, waarin sterke moederlijnen zijn gecombineerd met interessante hengsten. Of je nu op zoek bent naar een potentiële goedgekeurde hengst, een toekomstig sportpaard of een veelbelovende fokmerrie: deze collectie heeft het allemaal!

Koop jouw topper van de toekomst deze woensdag bij Veulenveiling Midden-Nederland!

Bekijk de collectie via www.topveulens.nl.

Het is tevens nog mogelijk om VIP-kaarten aan te schaffen!