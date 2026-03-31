Topsport en fokkerij verenigd in Bears op 4 april

Aanstaande zaterdag 4 april opent VDL Stud in Bears haar deuren voor de jaarlijkse hengstenshow. Fokkers en liefhebbers uit binnen- en buitenland zijn van harte welkom om de collectie hengsten voor het komende dekseizoen te bekijken. Het evenement biedt een overzicht van bewezen sportprestaties en interessante fokkerij.

Op de show worden de gevestigde namen Arezzo, Baltic, Carrera, Cartello, Etoulon, Hardrock, Harley en Zirocco Blue aan de hand gepresenteerd. Daarnaast zijn er drie nieuwe, interessante oudere hengsten toegevoegd aan de collectie:

Missouri van ’t Ruytershof, de genetisch interessante hengst die presteerde in de sport onder Pilar Lucrecia Cordon

Insider VDL, de premiehengst waarvan de oudste nakomelingen als Magdalena VDL, No Cider TD en Nord Face VDL opvallen in de sport

‘Horse of a Lifetime’ Con Quidam, die onder Sanne Thijssen op absoluut topniveau presteerde

Internationale top present

Ook de internationale en Grand Prix-hengsten zijn paraat. Hengsten als Comthago, Grand Slam, Landino, Mindset, Mattias, Night Life, New Pleasure, Neymar, Sambucci de Muze en Stargos laten zien wat zij momenteel in de sport presteren.

Jonge talenten in de baan

Verder wordt de volgende generatie jonge hengsten gepresenteerd, waaronder Aston, Boston, Everett, Magnus van der Söhr en Portorico. Ook de recent bij het KWPN goedgekeurde hengsten Santiago, Salerno, Springfield en Sunrise maken deel uit van de presentatie.



De hengsten worden voorgesteld door topruiters als Jur Vrieling, Hessel Hoekstra, Luke Hill, Sytze van Dellen, Alexander Boursier en Cristel Kalf.

Interessante dressuurhengsten

Voor de dressuurliefhebbers is er eveneens een interessante selectie. Merlot wordt voorgesteld door zijn nieuwe amazone Dinja van Liere, en daarnaast komen de jonge hengsten Bretagne, Everglow Gold en Fioretti in de baan.



Naast de hengsten worden er ook verschillende nakomelingen van de hengsten getoond

Over de show

VDL Stud

De presentatie wordt verzorgd door Frederik de Backer en Bert de Ruiter.

De entree is gratis en de show begint om 13.00 uur. Voor wie niet aanwezig kan zijn, wordt de hengstenshow live uitgezonden via ClipMyHorse.

VDL Stud kijkt ernaar uit u op 4 april in Bears te verwelkomen.

