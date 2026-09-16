Transportaanbieder Manestream slaat handen ineen met IRT, Mersant International en BBA Shipping & Transport

Manestream is in 2022 opgericht door professioneel springruiter Lucas Porter, vanuit de overtuiging dat internationaal paardentransport persoonlijker, eenvoudiger en beter georganiseerd kan worden. Het bedrijf maakt nu bekend dat het gaat samenwerken met IRT, Mersant International en BBA Shipping & Transport, waarmee er een globaal opererende paardentransportgroep ontstaat.

“Met trots kondigen we aan dat IRT, Mersant International, BBA Shipping & Transport en Manestream hun krachten hebben gebundeld tot een wereldwijde groep. Door deze fusie profiteren onze klanten van onze gezamenlijke ervaring en expertise, evenals toegang tot een uitgebreid internationaal netwerk”, vertelt Manestream CEO Lucas Porter.

Elk bedrijf blijft zoals gewend opereren

“Ik vind het belangrijk om te melden dat er niets verandert aan de dagelijkse ervaring van onze klanten. Elk bedrijf blijft onder zijn eigen merk opereren, geleid door dezelfde eigenaren en teams waarmee u vandaag de dag werkt.”

Versterkte service

“We zijn enthousiast over de mogelijkheden die voor ons liggen en kijken ernaar uit om onze gewaardeerde klanten te blijven ondersteunen met de service die ze kennen en vertrouwen, nu versterkt door een breder wereldwijd netwerk.”

Manestream

Met vestigingen in Weerselo en Wellington verzorgt Manestream paardentransport over de hele wereld en begeleidt het volledige traject van begin tot eind. Met één vast aanspreekpunt en één overzichtelijke factuur houden we het proces zo eenvoudig mogelijk voor onze klanten, waarbij het welzijn van het paard altijd vooropstaat.

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