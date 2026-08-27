Tweede EDS x Stal Brouwer Auction belooft opnieuw spektakel in Heerewaarden

De samenwerking tussen Excellent Dressage Sales en Stal Brouwer Auctions beleeft aanstaande zondag 30 augustus haar tweede hoogtepunt. Op zondag 30 augustus staat er een nieuwe topcollectie van 64 veulens klaar. Na het grote succes van de eerste veiling op 22 augustus, waar maar liefst 87% van de aangeboden veulens een nieuwe eigenaar vond en onder meer Watch me H (Denver U.S. x De Niro) een topprijs van 28.000 euro realiseerde, ligt de lat opnieuw hoog. Vanaf 15.00 uur komen zondag bij Hengstenstation Van Uytert in Heerewaarden zorgvuldig geselecteerde dressuur- en springveulens onder de hamer van veilingmeester Marthijs Brouwer.

Ook de collectie van zondag bevat verschillende veulens uit bewezen moederlijnen en combinaties met internationale topverervers. Zo worden onder andere nichtjes van de tophengsten Vivaldi, United en Hermès aangeboden.

Een opvallend veulen is Whisper Utopia (v. Extreme US), afkomstig uit de directe familie van Vivaldi. Ook Windekind (v. La Paix), een nichtje van United en Wanny (v. Saint McLaren) een nichtje van Hermès, behoren tot de interessante dressuurveulens in de collectie.

Daarnaast zijn er twee opvallende halfbroers van goedgekeurde hengsten te bezichtigen. Wiano B&E (v. Secret) komt uit dezelfde moeder als de goedgekeurde hengst Blue Hors Purple Rain en is ook nauw verwant aan Wereldkampioen Kjento. Waylon Summer (v. Rome USB) is een halfbroer van de goedgekeurde hengst Nick Wimphof.

Daarmee biedt ook deze collectie volop kansen voor liefhebbers die gericht zoeken naar toekomstig sport- én fokpotentieel.

EDS x Stal Brouwer Auctions. Foto: Equigeniek

Ook voor de springliefhebber

De tweede veiling is nadrukkelijk niet alleen interessant voor dressuurliefhebbers. Ook voor de springliefhebber is er een mooie selectie samengesteld.

Een absolute blikvanger is een uniek hengstveulen van Heartbreaker, gefokt uit de moederlijn van de legendarische Quickly de Kreisker. Een combinatie van bewezen springgenen en een moederlijn die internationaal haar waarde heeft bewezen.

Daarnaast komen verschillende springveulens uit nakomelingen van gerenommeerde hengsten als Casallco, Diarado en Devil2000 Z onder de hamer.

Laatste VIP-plekken beschikbaar

De tweede EDS x Stal Brouwer Auction veiling vindt plaats op zondag 30 augustus vanaf 15.00 uur bij Hengstenstation Van Uytert in Heerewaarden. Wie de veiling van dichtbij wil meemaken, zijn er nog een beperkt aantal VIP-plaatsen beschikbaar. De laatste plaatsen kunnen gereserveerd worden via de website van Excellent Dressage Sales of neem contact op met de selectiecommissie.

Met het succes van de eerste veiling nog vers in het geheugen, belooft ook de tweede EDS x Stal Brouwer Auction een evenement te worden om naar uit te kijken. Wij hopen u zondag te kunnen ontmoeten in Heerewaarden.

Bekijk hier de volledige collectie