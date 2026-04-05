Uitnodiging: Jaarlijkse Hengstenshow De Wiemselbach op 12 april

Ook zo benieuwd naar de hengsten van De Wiemselbach en hun nakomelingen? Op zondagmiddag 12 april vanaf 14.00 uur wordt de jaarlijkse hengstenshow gehouden in Oud Ootmarsum. Een uitgelezen kans om de hengsten aan de hand, onder het zadel of van dichtbij op stand te bekijken.

Naast keurhengst en vererver Van Gogh (v. Numero Uno) zullen ook toppers als Chaclot (v. Chacco Blue), Corlou (v. Cornet Obolensky), Agino Z (v. Aganix du Seigneur) en Donthargos (v. Don Diarado) hun opwachting maken! 

Daarnaast zal ook Unions Way (v. United Way), de verrichtingstopper van 2026, debuteren als goedgekeurde hengst op onze hengstenshow!  U bent van harte welkom om samen met ons deze dag te beleven. We zien u graag in het gezellige Oud Ootmarsum!

Mogelijk ook interessant