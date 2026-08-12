Van Olympische genen tot bewezen Grand Prix-stammen: Paardenveilingonline presenteert Summer Sale II

Een hengstveulen van United Touch S, het paard waarmee Richard Vogel de teamkwalificatie op de Olympische Spelen van Parijs won. Een hengstveulen van Ermitage Kalone, die vorig jaar met Gilles Thomas Europees kampioen werd in La Coruña. En een merrieveulen wiens neef Canto Bruno afgelopen januari derde werd in de Grand Prix van Doha. Dat zijn drie van de blikvangers uit de Summer Sale II van Paardenveilingonline, die van 12 tot en met 15 augustus 2026 online loopt.

De collectie telt 37 springgefokte veulens en 12 embryo’s, stuk voor stuk geselecteerd op bouw, beweging en afstamming. Met kijkers uit meer dan 100 landen is de Summer Sale opnieuw een internationaal podium voor Nederlandse en Belgische fokkers.



“Kwaliteit en transparantie staan bij ons voorop. Dat is waarom kopers uit heel de wereld telkens terugkeren”, Alwin Scholten en Niels Mulder, oprichters Paardenveilingonline.

Zeven veulens om nu al te onthouden

Dit zijn de veulens uit de collectie die het meest opvallen, van bewezen bloedlijnen tot een kleur die je niet over het hoofd ziet.

Vijf 1.60m-paarden uit één merrie

Chaclotta SV (Chacoon Blue x Stakkato Gold)

Vijf. Zoveel nakomelingen van derde moeder Quick Lady kwamen op 1.60m-niveau uit: Kalotus, Katyusa, Cassius S, Carilot en Carquilot. Vader Chacoon Blue sprong zelf 1.50m en is bij acht stamboeken goedgekeurd.

Darry Lou won de Grand Prix van Calgary

Wings W (Darry Lou x Connect)

In 2019 won Darry Lou de Grand Prix van Spruce Meadows in Calgary over 1.70m, in 2020 de Nations Cup van Wellington. Harrie Smolders en Nayel Nassar reden hem allebei op 1.70m-niveau.

My Lord’s Way reed de Pan-American Games

Willy Wonka GB (My Lord’s Way x Numero Uno)

Op de Pan-Amerikaanse Spelen van Santiago in 2023 vertegenwoordigde My Lord’s Way Ecuador. De schimmel kwam tot 1.60m en werd negende in de Sires of the World in Lanaken.

Zijn vader won in 2025 het EK van A Coruña

Denali van ’t Beas (Ermitage Kalone x Elvis ter Putte)

Ermitage Kalone won in juli 2025 met Gilles Thomas het EK in A Coruña en bleef daarna presteren op het hoogste niveau. Aan moederszijde bracht grootmoeder Vanite van de Heffinck 23 nakomelingen, met Equipharma Dax van d’Abdijhoeve op 1.70m als sterkste, tweede in de Nations Cups van Rotterdam en St. Gallen onder Pieter Devos.

Een bonte kleur en een moeder die al presteerde

Rattaplan (Reddy Wally ter Linden x Cero Blue TN)

Moeder Ruby Blue is vijf en sprong deze zomer foutloos in het Poolse Wilkow op 1.30m, met een niveau tot 1.35m. Vader Reddy Wally ter Linden is een bonte BWP-hengst die naast zijn 1.25m in het springen ook tot CCI2*-S in de eventing kwam.

Zijn vader sprong de Spelen van Parijs

Warriors Touch INS (United Touch S x Forsyth)

Onder Richard Vogel won United Touch S op de Olympische Spelen van Parijs de teamkwalificatie op 1.65m en werd hij in 2025 derde in de teamfinale van het EK in A Coruña. Hij is 1.70m-geklasseerd en goedgekeurd bij zes stamboeken.

Neef Canto Bruno werd derde in Doha

Juliette Z (J-Nius V.V. Z x Balou du Rouet)

In januari werd Canto Bruno, een kleinzoon van grootmoeder Cassandra, met Eve Jobs derde in de Grand Prix van Doha op 1.60m. Vader J-Nius V.V. Z is zelf ook bont, en geeft Juliette Z haar opvallende aftekening door.

Bekijk de volledige collectie

De veiling sluit zaterdag 15 augustus 2026 vanaf 20:00 uur (UTC+2). Volledig online, transparant en toegankelijk voor kopers wereldwijd. De volledige collectie is te bekijken via https://paardenveilingonline.com/collectie/58

Paardenveilingonline is een internationaal online veilingplatform gespecialiseerd in springgefokte veulens, jonge springpaarden, fokmerries en embryo’s uit bewezen sportlijnen. Met kijkers uit meer dan 100 landen biedt het platform uitstekende springgenetica tegen realistische prijzen. Deelnemen kan volledig online via paardenveilingonline.com.

Heeft u nog een springgefokt veulen op stal staan? De volgende foto- en videodag is op zaterdag 22 augustus, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meld uw veulen snel aan via https://paardenveilingonline.com/paard-aanmelden en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.