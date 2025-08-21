VDL Online Market presenteert tweede lichting

Een nieuwe collectie veulens is vandaag te bekijken op de website van VDL Online Market. Via dit platform worden veulens, die geselecteerd zijn op kwaliteit, pedigree, exterieur en gezondheid, rechtstreeks aangeboden door de fokkers. Een uitgelezen kans voor kopers om kwaliteitsvolle veulens aan te schaffen zonder bijkomende kosten.

In een wereld waarin de kosten aan alle kanten stijgen, staat de VDL Online Market als een huis. Geen commissie, geen veilingkosten, en wél goede veulens waarvan alle benodigde informatie beschikbaar is. Kopers kunnen via de site een bod uitbrengen, dat 24 uur bindend is, en aan de fokkers de keus om dit wel of niet te accepteren. Laagdrempeliger en transparanter wordt het niet!

Goede genen

Middels de VDL Online Market helpt de VDL Stud een groot aantal fokkers met hun afzet. De veulens stammen allen af van hengsten van de VDL Stud, zo maken nakomelingen van onder andere Boston VDL, Mindset ES, Comthago VDL, Night Life VDL, Glasgow van ’t Merelsnest, Hardrock Z, Zirocco Blue VDL en Etoulon VDL deel uit van de nieuwe lichting.

Ook van moederszijde hebben de veulens goede genen. Onder meer de stammen van uitschieters als Uleika (Karim Elzoghby), Sarantos (Gert-Jan Bruggink), Balaboeska R (Jeroen Dubbeldam), Icoon VDL (Hessel Hoekstra) en Vingino (Abdel Saïd) zijn vertegenwoordigd in de nieuwe groep veulens. Alle veulens zijn voorzien van foto’s, video’s en pedigreeinformatie. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, dus wacht niet te lang!

Comeback van Spr Z (Comthago x Casall). Foto: VDL Online Market

Comeback van Spr Z (Comthago x Casall) – Hengstveulen, halfbroer van 1.45m springpaard Casimir P. Zijn moeder is halfzus van de 1.55m paarden Quentin VII en Caspar S3.

Vancouver (Grand Slam x Eldorado van de Zeshoek). Foto: VDL Online Market

Vancouver (Grand Slam x Eldorado van de Zeshoek) – Hengstveulen, halfbroer van goedgekeurde hengst Rammstein en nauw verwant aan GP-paard Tyson (Leon Thijssen).

Verona (Night Life x Up to Date). Foto: VDL Online Market

Verona (Night Life x Up to Date) – Merrieveulen van Nederlands vice-kampioen Night Life VDL, halfzus van het 1.60m springpaard Empire (Doron Kuijpers).

Vive La Morka (Mindset x Durango). Foto: VDL Online Market

Vive La Morka (Mindset x Durango) – Merrieveulen van de beloftevolle Mindset ES uit de bewezen Grand Prix-leverende Karla-lijn, die ook EK-paard Rapide Umorkus voortbracht.

Vesper (McAllister x Casco). Foto: VDL Online Market

Vesper (McAllister x Casco) – Hengstveulen van Jur Vrielings McAllister VDL, halfbroer van 1.40m springpaard Huong TF en uit de directe moederlijn van meerdere 1.50/1.60m springpaarden.

Vision (Hardrock x Cassini I). Foto: VDL Online Market

Vision (Hardrock x Cassini I) – Hengstveulen van Olympisch hengst Hardrock Z, halfbroer van twee internationale springpaarden.