Wat moet je weten over het West-Nijlvirus?

In 2025 werden in Nederland de eerste drie paarden gediagnosticeerd met een besmetting door het West-Nijlvirus. Ook in België werden intussen vogels gevonden die drager waren. Het virus circuleert vooral bij vogels: muggen raken besmet wanneer ze een besmette vogel steken en kunnen het virus daarna overdragen op paarden en mensen.

Symptomen en behandeling van West-Nijlziekte

De meeste paarden die besmet zijn met West-Nijlvirus vertonen geen symptomen. Als ze toch ziek worden, lijken de symptomen op die van griep: koorts, verminderde eetlust en lusteloosheid. Van deze zieke paarden krijgen 10 % neurologische klachten. Het sterftecijfer bij paarden met neurologische symptomen bedraagt ongeveer 35%.

Hoe kan je je paard beschermen tegen het West-Nijlvirus?

1. Management: voorkomen van muggenbeten

Muggenlarven hebben stilstaand water nodig om zich te ontwikkelen. Met deze maatregelen hou je de muggenpopulatie én de kans op beten zo laag mogelijk:

Zet paarden op stal tijdens avond- en ochtendschemering (dan zijn muggen het actiefst).

Gebruik een vliegendeken en/of vliegenmasker.

Gebruik een insectenwerend middel voor jezelf en je paard.

Hang vliegengaas voor stalramen.

Ruim materiaal op waar water in blijft staan: regentonnen, verstopte dakgoten, lege emmers, enz.

Ververs drinkbakken regelmatig, bij voorkeur minstens om de 4 dagen.

2. Vaccinatie: een belangrijke basis

Vaccinatie, gecombineerd met goed stalmanagement, is een sterke pijler in de preventie van infectieuze ziekten zoals rhinopneumonie, influenza en West-Nijl.

Een belangrijk verschil met influenza en rhinopneumonie: een paard dat besmet is met West-Nijl kan geen andere paarden besmetten. Paarden (en mensen) zijn namelijk eindgastheren. Dat betekent ook dat je paard na vaccinatie individueel beschermd is, zelfs als andere paarden op stal niet gevaccineerd zijn.

Gevaccineerde paarden kunnen in theorie nog besmet raken, maar zullen veel minder (ernstige) symptomen vertonen.

Wanneer vaccineren?

Het liefst in het voorjaar, vóór de start van het muggenseizoen.

Hoe ziet het schema eruit?

Primovaccinatie: 2 inentingen met enkele weken tussentijd

Daarna: jaarlijks een herhalingsvaccinatie

Denk je dat je paard besmet is? Neem dan meteen contact op met je dierenarts. Met een grondig onderzoek kan die de juiste diagnose stellen. Er bestaat geen specifieke behandeling voor paarden die besmet zijn met het West-Nijlvirus. De aanpak is vooral ondersteunend en gericht op het verlichten van de symptomen.

