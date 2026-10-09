Youhorse.auction rondt 80e editie af met verkopen naar 25 landen

De 80e editie van Youhorse.auction kreeg op woensdag 7 oktober een internationaal slot. Tijdens de tweede avond van de October Auction ging de hoogste bieding naar Explosive van Koningshof (Emerald van ’t Ruytershof x Voltaire), die voor 38.000 euro naar China werd verkocht.

De zesjarige ruin Explosive van Koningshof heeft niet alleen een indrukwekkende afstamming via Emerald van ’t Ruytershof, maar komt bovendien uit een merrie die zelf op 1,60m.-niveau actief was. Die combinatie van sportgenen en potentie sprak kopers uit China aan, die de ruin uiteindelijk aan hun stal mochten toevoegen.

Ook AS Gangster (Coupe de Coeur x Escudo I) behoorde tot de meest gewilde paarden van de afsluitende avond. De tienjarige ruin vertrekt naar de Verenigde Staten. Voor de driejarige hengst Empire State (Ermitage Kalone x Concetto) kwam de winnende bieding uit Spanje.

Van Europa tot Azië

De internationale spreiding was tijdens deze jubileumeditie opvallend groot. In totaal werden over twee avonden paarden verkocht naar 25 verschillende landen. Naast bestemmingen binnen Europa vonden kopers uit onder meer China, Japan, India, Mexico, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hun weg naar de online veiling.

“Het blijft bijzonder om te zien hoe ver onze paarden de wereld over gaan”, vertelt organisator Mario Everse. “We hebben in twee avonden kopers uit 25 landen bereikt, waaronder bestemmingen die je niet bij iedere veiling tegenkomt. Dat maakt deze 80ste editie extra mooi. Het laat zien dat er wereldwijd belangstelling is voor goede springpaarden, van jonge talenten tot paarden die al verder in hun opleiding zijn.”

Goede sportieve referenties

Ook de sportieve prestaties van eerder verkochte paarden geven de organisatie reden tot tevredenheid. Tijdens het recente Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken kwamen maar liefst twaalf paarden in actie die eerder via Youhorse.auction van eigenaar wisselden.

“Dat vinden we minstens zo belangrijk als de verkoopresultaten”, benadrukt Everse. “Je wilt dat paarden na de veiling goed terechtkomen en zich verder ontwikkelen. Als je ze vervolgens terugziet op een kampioenschap als in Lanaken, is dat een mooie bevestiging van het talent dat via ons platform wordt aangeboden.”

Selectiedagen voor Autumn Auction

Na de jubileumeditie staat de volgende veiling alweer voor de deur. Op dinsdag 3 november organiseert Youhorse.auction de Autumn Auction. De video- en selectiedagen daarvoor vinden plaats op maandag 12 en dinsdag 13 oktober.

“We zijn alweer op zoek naar de volgende interessante paarden”, besluit Everse. “Van jonge springtalenten met een mooie toekomst voor zich tot ervaren sportpaarden die direct inzetbaar zijn. We willen opnieuw een collectie samenstellen waar kopers enthousiast van worden. Wie zijn paard internationaal onder de aandacht wil brengen, kan zich aanmelden voor de selectiedagen.”

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Bron: Persbericht