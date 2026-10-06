Youhorse.auction sluit vandaag en morgen: Van embryo tot sportpaard

De tachtigste editie van Youhorse.auction sluit vandaag 6 en morgen 7 oktober. Nadat er afgelopen jaren al duizenden paarden verkocht zijn en vele succesverhalen gecreëerd zijn, is dit een nieuwe kans om iets aparts vast te leggen. Er zijn 85 ‘kavels’, van embryo’s en veulens tot jonge springtalenten en ervaren sportpaarden. Er is veel te ontdekken tijdens deze online veiling.

Wees er op tijd bij, want de veiling van de eerste paarden loopt op beide dagen om 20.30 uur af. Youhorse.auction biedt toekomstige Grand Prix-paarden aan, amateurpaarden, hunters, equitation talenten, merries om de fokkerij mee te versterken en zelfs een pony, veulens en een embryo van Dominator 2000 Z uit een 1.60m Grand Prix merrie.



Fan van Emerald, Cornet Obolensky, For Pleasure, Verdi, Grandorado, Zirocco Blue VDL, Taloubet Z, Comme Il Faut en Tangelo van de Zuuthoeve? Nakomelingen zijn in deze collectie te vinden.

Ook aan moederskant zijn ze sterk gefokt. De zesjarige Ali Mike (Aganix du Seigneur x Cardento) is een zoon van EK merrie Carisma met Dani Goldstein Waldman. De vijfjarige Crazy Date Z (Chopano VDL x Vingino) komt uit een (half)zus van vijf internationale springpaarden. De vierjarige Buria Waldstar Z (Bamako de Muze x Thunder vd Zuuthoeve) komt uit Fleur de l’Aube, die 1.60m Grand Prix sprong met Jessica Springsteen. Ook Explosive van Koningshof (Emerald x Voltaire) komt uit een 1.60m Grand Prix-merrie, Atlete van ’t Heike, moeder van twee 1.55m Grand Prix paarden.

Veel fans heeft de zevenjarige Mr Cochac PS (Messenger x Conthargos), die ervaring heeft op 1.30m niveau maar nog veel hoger gaat springen. Interessant is ook de zevenjarige Orlandi (Grandorado x Padinus) uit de lijn van Dillinger (1.60m Grand Prix). De driejarige Choco Lover Z (Chaccothage Blue PS x Messenger) komt uit een (half)zus van vier 1.50-1.60m springpaarden. De driejarige King Kashmir AEG Z (Kashmir Van Schuttershof x Clarimo) komt uit de family van Plot Blue.

Interessant is ook de zevenjarige Orlandi (Grandorado x Padinus) uit de lijn van Dillinger (1.60m Grand Prix).

12 paarden op WK Lanaken

Gaat hier een toekomstig WK paard bij zitten? “Tijdens het FEI WBFSH WK voor jonge springpaarden in Lanaken spraken we enthousiaste kopers over paarden uit onze veilingen. Twaalf veilingpaarden waren voor het WK uitgenodigd. Ook in de uitslagen van internationale concoursen zien we regelmatig paarden terug. Dat maakt ons trots. Niet ieder paard hoeft die weg te volgen: we selecteren bewust ook paarden voor andere ambities en budgetten”, vertelt Mario Everse.

Meer informatie

Heb je vragen over een paard in deze collectie? Stuur het Youhorse.auction team een WhatsApp of e-mail of bel gerust voor een eerlijke oordeel. www.youhorse.auction.