Zondag 19 april hengstenshow Reesink Stallions in Eibergen

Zondag 19 maart is iedereen van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse hengstenshow van Reesink Stallions. Het belooft een indrukwekkende middag te worden met tophengsten die worden voorgesteld door geweldige amazones. Bent u gepassioneerd fokker en bent u opzoek naar een hengstenkeuze voor dit jaar? Dan mag u onze show niet missen!

Fokkers en liefhebbers zijn welkom op onze locatie in Eibergen. De hengstenshow belooft een gevarieerde en informatieve middag te worden voor fokkers en liefhebbers van de paardensport.

Bewezen sterren

Dubbelvoudig Wereldkampioen Red Viper wordt gepresenteerd door Dinja van Liere en uiteraard laat ze ook de Grand-Prix kwaliteiten zien van topvererver McLaren OLD en Mauro Turfhorst. Oldenburger Hauptprämienhengst Fiji en Subli-Cup finalist Daxx worden gepresenteerd door Kim Alting.

Nieuwe generatie

Daarnaast is er volop aandacht voor de nieuwe generatie hengsten. Waaronder de jonge Extreme U.S. zoon Escador, inmiddels in mede eigendom van Dinja van Liere, zal zijn kwaliteiten onder het zadel laten zien. Ook zullen Topaas en Oranje, twee blikvangers van de KWPN hengstenkeuring, onder het zadel gepresenteerd worden. Deze jonge hengsten maken hun eerste publieke optreden onder het zadel.

Hengsten van Beckmann en 360 Grad Sportpferde

Ook de samenwerking met Duitse partners krijgt een plek in het programma. Hengsten van Hengststation Matthieu Beckmann en 360 Grad Sportpferde zorgen voor een extra internationale dimensie.

Ook nakomelingen in de baan

Naast de hengsten zelf worden ook diverse nakomelingen getoond, waardoor bezoekers een goed beeld krijgen van zowel sportprestaties als verervingskracht.

Over de hengstenshow

Om de dag compleet te maken kunt u in de zon genieten van een hapje en een drankje. Het voltallige team van Reesink Stallions staat klaar om een ieder een mooie en informatieve dag te bezorgen. De deuren van on stallen zijn geopend om 12:30 uur en de hengstenshow begint om 14:00 uur.

U vindt ons aan de Molenweg 12, 7151 HA in Eibergen.

De entree is gratis en de koffie en thee staat voor u klaar.

Enkele dagen voor de show zullen wij via social media aangeven welke hengsten aanwezig zullen zijn.

Tot zondag 19 april!