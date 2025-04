Zorgeloos genieten van je passie met goede verzekering

Iedere paardeneigenaar weet het maar al te goed: de aanschaf of het fokken van een paard kost veel geld, om over de maandelijkse kosten nog maar te zwijgen. Geld dat we graag uitgeven, zelfs in de wetenschap dat paarden ziek of kreupel kunnen worden of overlijden. Het leed verzachten is lastig, maar EFO Paardenverzekering kan je op die momenten wel financieel ontzorgen.

“Verzekeren is echt maatwerk”, vertelt Gea Draaijer, inspecteur bij EFO Paardenverzekering. “Het is belangrijk om te weten wat de reden is dat je je paard wilt verzekeren. Heb je net een flink bedrag uitgegeven aan een nieuw paard en heb je zo’n bedrag niet zomaar nog een keer liggen mocht je paard iets overkomen? Dan kan het fijn zijn om de aanschafwaarde te verzekeren, zodat je na het verlies van je paard op zoek kunt gaan naar een nieuw paard. Er zijn ook mensen die aangeven dat ze zelf voor dat aankoopbedrag sparen, maar dat ze opzien tegen onverwachte dierenartskosten bovenop alle andere vaste kosten zoals stallingsgeld, zadelmaker, tandarts et cetera. Voor hen kan een ziektekostenverzekering uitkomst bieden, zodat ze weten dat die dure koliekoperatie verzekerd is. Er zijn veel paardeneigenaren die die zekerheid waarderen, want meer dan de helft van onze klanten heeft een ziektekostenverzekering afgesloten. Het is dus van belang om te kijken welke risico’s je graag wilt verzekeren.”

Bij EFO Paardenverzekering staat persoonlijk contact hoog in het vaandel, ze helpen je graag met advies. Op de website van EFO Paardenverzekering staat de ‘Verzekeringswijzer’, die kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Ook het gebruiksdoel van je paard speelt daarbij een rol.

Welke waarde te verzekeren

EFO Paardenverzekering denkt graag mee over de vraag wat een passende verzekerde waarde is. “Dat kan het aankoopbedrag zijn, maar als je de ziektekostenverzekering het belangrijkst vindt, kun je je paard ook voor een lager bedrag verzekeren. Dan betaal je ook minder premie in de maand. Voor een persoonlijk advies helpt EFO Paardenverzekering je graag. Zodra de aanvraag bij ons rond is, is het paard verzekerd. We hanteren geen wachttijd.”

De verzekerde waarde kan natuurlijk ook veranderen in het verloop van de tijd. “Kocht je een leuke driejarige en doet dit paard het na een paar jaar goed in de sport? Dan kan het zinvol zijn om samen met ons te kijken of je het verzekerde bedrag wilt aanpassen. Wij kunnen dan aangeven of daar een extra acceptatievoorwaarde aan verbonden is, zoals een klinische keuring als het verzekerde bedrag boven de 15.000 euro komt.”

Voorwaarden

Draaijer adviseert haar klanten om de verzekeringsvoorwaarden goed door te nemen, zodat je weet wat wel of niet verzekerd is. “Let hierbij ook op de dekking, want daarin zitten nuanceverschillen met andere verzekeringsmaatschappijen. Bij ons wordt bijvoorbeeld 80% van de dierenartsrekeningen vergoed, dat percentage ligt elders lager. Kies vooral de verzekering die het beste bij je past. Hecht je waarde aan de vergoeding van medische onderzoeken zoals een CT-scan of vergoeding van de kosten van een maagscopie en de medicatie voor maagzweren? Met de juist gekozen dekking voorkom je verrassingen.”

Bijkomend voordeel

EFO Paardenverzekering is een onderlinge verzekeringsmaatschappij en heeft dus geen winstoogmerk. “Als je bij ons een verzekering afsluit, word je automatisch lid van de club”, legt de inspecteur uit. “We doen veel extra’s voor onze leden, zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van kortingsacties bij onze partners. Ook delen we graag kennis met onze leden door onze nieuwsbrieven en blogs en organiseren we twee keer per jaar een gratis seminar op een dierenkliniek. We bouwen graag samen aan een gezonde toekomst voor je paard.”

