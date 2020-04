Cremello dekhengst springt over hek en belandt in rivier

De cremellokleurige dekhengst Crown's Ace of Pearl (v. Crown's Blue Pearl), een ZfdP-hengst die in het Verenigd Koninkrijk nationaal springt, moest deze week uit een rivier gered worden. De hengst sprong woensdag over een hek en landde twee meter lager in een rivier. Nadat het paard een stukje gezwommen had probeerde hij de oever op te klimmen, maar raakte vast in de modder.

Omstanders hielden het hoofd van het paard zo’n 90 minuten boven water voordat de brandweer er in slaagde het paard te bevrijden. “We zijn de brandweer heel dankbaar en het had niet veel langer moeten duren of hij was onderkoeld geraakt” aldus ruiter en eigenaar Ben-Thomas Cook. Het paard heeft alleen wat schrammen overgehouden aan zijn avontuur en maakt het verder goed.

Voor foto’s van de redding, zie dit artikel.

Bron: Birmingham Mail / Horses.nl