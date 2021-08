AD: ‘Belastingdienst loopt miljoenen mis door fraude in paardenhandel’

De Belastingdienst is tientallen miljoenen euro's aan belasting misgelopen door fraude bij de handel in spring- en dressuurpaarden. Zo meldt het AD vandaag. De handel is sportpaarden ligt al jaren onder een vergrootglas. Er gaan miljarden om in de hippische branche, de geldstromen zijn schimmig en er wordt nauwelijks gecontroleerd.