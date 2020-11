Brand in loods Maureen Bonder blijkt aangestoken

De brand in de opslagloods van Maureen Bonder en Hero Panman is aangestoken. Dat meldt de politie na onderzoek. Op 31 augustus ging de loods, die vol lag met hooi en stro en waar een aantal landbouwmachines gestald stonden, in vlammen op. Er waren geen paarden in of bij het gebouw.

De Stentor citeert politiewoordvoerder José van Gijssel, die meldt dat de brand, die even na zeven uur ’s ochtends uitbrak, is aangestoken. Op dit moment heeft de politie nog geen verdachte op het oog. Van Gijssel: “We hebben te weinig aanknopingspunten om bij een verdachte uit te komen.” Ze erkent dat het onderzoek daarom stilligt. “Uiteraard roepen we mensen die meer weten op zich bij ons te melden.”

Grote schade

De schade van de brand bedraagt ongeveer 500.000 euro, zegt eigenaar Hero Panman tegen De Stentor. Omdat er geen elektriciteit was in het pand, kan het volgens hem niet anders dan dat de brand is aangestoken. Ook Panman heeft geen idee wie de brand gesticht kan hebben. “Inmiddels zijn we bezig met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van een nieuwe loods”, zegt de vastgoedondernemer. “Er komt een bedrijvenverzamelgebouw in.”

Bron: De Stentor / Horses.nl