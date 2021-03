Demonstrant met ploertendoder op vrije voeten

Een man die afgelopen januari tijdens de rellen op het Museumplein in Amsterdam een of meerdere politiepaarden met een ploertendoder zou hebben mishandeld, is weer op vrije voeten. De politierechter van de rechtbank in Amsterdam heeft vorige week zijn voorarrest geschorst. Hij mag de inhoudelijke zitting op 8 april in vrijheid afwachten.

Melvin B. (36), een oud-militair uit Purmerend, werd zondag 17 januari gearresteerd tijdens een verboden en uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen. De officier van justitie verdenkt hem ervan dat hij tijdens de rellen een of meer politiepaarden heeft geslagen met een ploertendoder, een wapenstok met een loden kop erop.

Opvouwbaar mes

Daarnaast zou hij het bevel om het Museumplein te verlaten niet hebben opgevolgd. Naast de ploertendoder had hij ook een opvouwbaar mes mee naar de demonstratie.

Politieruiters als getuige

B. geeft toe dat hij de ploertendoder naar de demonstratie heeft meegenomen, maar ontkent dat hij een paard heeft geslagen. Daar zijn ook geen beelden van, zegt zijn advocaat Wieteke Drummen. Ze wil daarom drie politieruiters oproepen als getuige voor de inhoudelijke zitting in april. De officier van justitie heeft daar geen bezwaar tegen.

Rondvliegende steen

De advocaat van B. opperde in de rechtbank dat het politiepaard tijdens de rellen gewond kan zijn geraakt door een rondvliegende steen. Ze wil de politieruiters vragen of zij een verband zien tussen het letsel en de ploertendoder waarover zij in hun proces-verbaal spreken.

Veel ophef

Dat politiepaarden gewond raakten, leidde tot veel ophef. Dierenbelangenorganisaties pleitten er na het incident voor dat de politie stopt met de inzet van honden en paarden bij rellen en oproer.

Bron: Telegraaf / Parool