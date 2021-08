Drie jaar cel voor eigenaar ‘coke’-manege, vijftien man veroordeeld

De rechtbank heeft celstraffen tot 36 maanden opgelegd aan vijftien mannen, die vorig jaar werden aangehouden bij een inval in een manege in het Drentse Nijeveen. Daar werd de grootste cocaïnewasserij ooit gevonden in Nederland. Eigenaar Jan B. kreeg de hoogste straf, 36 maanden, veertien andere verdachten, dertien Colombianen en een Turkse man, kregen 30 maanden cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had tegen hen allemaal vier jaar cel geëist.

De politie ontmantelde de wasserij, waar gesmokkelde cocaïne werd klaargemaakt voor gebruik, vorig jaar augustus. In de wasserij werd cocaïne die opgelost was in steenkool, verwerkt. Er werden tienduizenden liters chemicaliën gevonden voor de productie van coke, ook waren er slaapvertrekken en recreatieruimtes.

Rol

Manegehouder B. speelde volgens de rechter geen actieve rol bij het productieproces van de coke, maar zijn inbreng was wel essentieel voor het ontstaan van het lab, zo meldt De Stentor . Bovendien wist hij dat er ‘poeder gemaakt’ werd en greep hij niet in. Hij wilde ook geld verdienen met de illegale praktijken. Zijn straf is wel lager dan de eis, omdat de rechter rekening houdt met zijn slechte gezondheidstoestand..

Lager dan de eis

Ook de straffen van de andere verdachten vallen lager uit dan de eis. Dat komt omdat het voor de rechtbank is vast komen te staan dat de werkomstandigheden in het drugslab “bijzonder onaangenaam” waren. Het werk werd ‘min of meer’ gedwongen verricht en er was geen daglicht, aldus de rechters. Sommigen liepen brandwonden op tijdens hun moeilijke werkomstandigheden, zei de rechter.

Bron: NOS/De Stentor/ Horses.nl