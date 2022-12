Europol rolt netwerk paardenvleesfraudeurs op

De Europese opsporingsinstantie Europol heeft in samenwerking met de Spaanse Guardia Civil een netwerk van paardenvleesfraudeurs opgerold. Daarbij zijn 41 arrestaties verricht. Bij de inval troffen de officieren ook tachtig paarden aan die waren mishandeld en leden aan verschillende onbehandelde ziekten.

De verdachten kregen de paarden gratis of betaalden hiervoor hooguit 100 euro per dier. Deze paarden waren bijvoorbeeld vanwege medicijngebruik ongeschikt voor de slacht. Toch werden ze daarna in een illegaal slachthuis in de buurt van Valencia geslacht. Voorzien van vervalste documenten werd het vlees verkocht als zijnde geschikt voor humane consumptie. Dit vlees werd verzonden naar onder meer Spanje, Duitsland, België en Italië.

Mishandelde paarden

Bij de inval troffen de officieren ook tachtig paarden aan die waren mishandeld en leden aan verschillende onbehandelde ziekten als gevolg van het gebrek aan veterinaire controle. Dit gebrek aan toezicht vormde een aanzienlijk risico voor de ontwikkeling van zoönosen die op de mens kunnen worden overgedragen.

Erbarmelijke omstandigheden

Bovendien leefden de paarden in erbarmelijke omstandigheden met een gebrek aan voedsel en water. Ook werd 500 kilo paardenvlees in beslag genomen dat ongeschikt is voor consumptie. In het kader van dit Europese onderzoek verrichtte de Belgische Federale politie ook zes arrestaties in België.

Bron: Nieuwe Oogst