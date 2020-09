Franse paardeneigenaren nemen heft in eigen hand na zoveelste mishandeling

In Frankrijk is dit weekend opnieuw een paard aangevallen met een mes. Sinds februari zijn in het land ruim dertig paarden verminkt of gedood. Paardeneigenaren zijn op hun hoede en boos. De Franse politie roept hen op om niet het recht in eigen handen te nemen, maar verschillende mensen ondernemen zelf al actie om aanvallen te voorkomen of bewapenen zich.

De meest recente aanval was bij Dijon. Een man waarschuwde de politie nadat hij ’s nachts lichten had gezien in zijn weiland. De politie rukte uit met veertig agenten, een speurhond en een helikopter. Eén van de paarden van de man bleek te zijn gesneden.

Twee verdachten

In de meeste gevallen zijn de aanvallen op de paarden, pony’s en ezels uitgevoerd met een mes. Een oor eraf, ogen eruit, genitaliën verminkt en in sommige gevallen zijn de dieren opengesneden. De politie zegt tegen persbureau AFP dat er wordt gezocht naar twee verdachten. Het is niet duidelijk of dat dezelfde personen zijn die worden verdacht van een aanval op twee pony’s in Bourgondië. Op 24 augustus raakte een paardeneigenaar daar in gevecht met een dader. De man liep een snijwond op en de dader wist te ontkomen. De politie heeft een compositiefoto van de verdachte op Facebook gedeeld.

‘Mijn wapen is geladen’

“We hebben er genoeg van”, zei een boze vrouw woensdag tegen een lokale tv-zender in Bretagne. “Mijn wapen is geladen en ik aarzel niet om te schieten als het nodig is. We moeten niet verbaasd zijn als iemand een van deze individuen verwondt of doodt. Iemand moet de paarden beschermen.” De autoriteiten raden het sterk af om op eigen houtje te zoeken naar de daders. In Bretagne zijn een moeder en dochter gearresteerd nadat ze gewapend met machetes en luchtdrukgeweren twee personen in een auto staande hadden gehouden, schrijft France24. Ze dachten dat de twee in de auto de aanvallers waren, maar die deden aangifte bij de politie. De vrouw en dochter riskeren een celstraf van vijf jaar voor hun actie.

Kaart

Paardenbezitters hebben een interactieve kaart gemaakt met een overzicht van alle aanvallen en pogingen daartoe. Die toont inmiddels ruim honderd meldingen. Via sociale media delen de eigenaren kennis en middelen om zich te beschermen tegen de daders. Over het motief van de daders wordt volop gespeculeerd. Sommigen vermoeden een satanisch ritueel, anderen zeggen dat er een criminele organisatie achter zit die handelt in paardenbloed en -organen. De politie sluit niet uit dat de eerste aanval een willekeurige daad was en dat die nu wordt nageaapt door anderen.

Bron: NOS / Facebook