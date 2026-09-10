Grootschalige Europese fraude met slacht- en sportpaarden, NVWA doet invallen

Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paardenvlees heeft de politie 24 invallen in Europa gedaan, waaronder zeven in Nederland. Een crimineel netwerk verkocht sportpaarden als slachtpaarden door vervalste paspoorten en microchips. Meer dan duizend paarden zijn gecontroleerd en in beslag genomen. Daarnaast is er bij de invallen meer dan 100.000 euro cash geld in beslag genomen.

Ellen Liem Door

Ruim tweehonderd agenten deden dinsdag en woensdag 24 invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. In België zijn drie verdachten opgepakt. Van de 24 huiszoekingen vonden er zeven plaats in Nederland door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD).

Meer dan duizend paarden

Dat gebeurde in Limburg, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland. Meer dan duizend paarden zijn gecontroleerd en in beslag genomen. Het bewijsmateriaal wordt nu onderzocht. Er werd ook meer dan 100.000 euro cash geld in beslag genomen.

Resten van medicijnen

Sportpaarden met weinig waarde konden als slachtpaard tot wel 1.500 euro opleveren. Sportpaarden worden doorgaans niet gegeten, omdat ze mogelijk behandeld zijn met medicijnen. Resten van paardenmedicijnen in het vlees kunnen leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s voor mensen, zoals antibioticaresistentie.

Paspoorten en chips

Europol vermoedt dat vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zijn gebruikt om dieren een nieuwe identiteit te geven. Daarmee zou zijn verhuld waar de paarden vandaan kwamen, wat hun voorgeschiedenis was en of ze wel geschikt waren om in de voedselketen te belanden.

Bron: NU / Europol