Hennepkwekerij ontdekt in pand van ‘heldhaftige’ vrouw met hooivork

Afgelopen zondag kwam De Stentor met een bijzonder verhaal: Paardenfokster uit Beekbergen verjaagt overvallers met hooivork en blaffende Kangal-honden. Nu maakt De Stentor bekent dat in een Arnhems pand van de paardenfokster, Jacqueline de Ridder, dinsdagochtend een hennepkwekerij met 300 planten is ontdekt.

Afgelopen zondag is de fokster van PRE-paarden overvallen door zeven mannen. De Ridder wist met een hooivork de overvallers weg te krijgen. Aan De Stentor vertelde ze: “Je hoort regelmatig dat paarden worden gestolen en mensen denken dat er veel cash geld in omloop is. Ik denk dat ze het daarom op me hadden gemunt.” Met de wijsheid van nu kan er ook een andere reden zijn dat ‘onguur volk’ voor de deur stond.

Paardenbedrijf opgericht met verdachte grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland

De Ridder heeft het paardenbedrijf opgericht met Ricardo F, één van de verdachten in de zaak over de grootste cocaïnewasserij ooit in ons land. In een Nijeveense manege zou dagelijks voor 3 tot 5 miljoen euro aan cocaïne gewassen kunnen worden. De Ridder is niet meer samen met Ricardo F. meldt ze aan De Stentor, en bovendien is ze overtuigd van zijn onschuld.

Pand verhuurd

Ook zelf heeft ze niks te maken met de hennepkwekerij in haar Arnhemse pand, meldt ze aan De Stentor. “Ik weet van niets”.

Bron: Horses.nl/De Stentor