HorsesTV: Hoe criminelen de paardenwereld gebruiken en hoe je je daartegen beschermt

De nieuwste aflevering van HorsesTV gaat over hoe criminelen de paardenwereld infiltreren. Paardenmensen worden geregeld door criminelen 'gebruikt' voor hun praktijken.

De twee manieren waarop dit het meest voorkomt, is het huren van stallen/schuren voor de productie van drugs en het witwassen van crimineel geld door het aankopen van een paard. Hoe voorkom je dat je in zo’n situatie beland? Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen als iemand een paard wil kopen of schuur wil huren? Hoeveel contact geld mag je eigenlijk aannemen en wanneer staat de belastingdienst of justitie op de stoep?

Aan de hand van regels en praktijkvoorbeelden bespreekt HorsesTV-presentator Mirjam Hommes dit onderwerp met Harry Boertjes (agrarisch makelaar en taxateur en tevens lid van de werkgroep belastingen van de SRP) en Nelleke Krol (paardenhandelaar en bestuurslid van de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland).