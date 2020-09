Inbraak bij manege in Echt, zadeldief crasht

In de nacht van 21 september is bij Manege Op de Berg in het Limburgse Echt ingebroken door zadeldieven. Dankzij de hond van de buren die aansloeg, werden de inbrekers ontdekt. De dieven gingen er met de buitgemaakte zadels vandoor maar konden aangehouden worden.

De politie was snel ter plaatse en trof een voertuig aan met daarin twee verdachten. De verdachten gingen er met het voertuig vandoor en de achtervolging werd ingezet.

Twee aanhoudingen

Even later crashte het voertuig met daarin de buitgemaakte zadels en kon één verdachte worden aangehouden. Een andere verdachte vluchtte te voet. Er werd door meerdere politie eenheden gezocht, maar in eerste instantie werd deze verdachte niet aangetroffen. Dat lukte enige tijd later alsnog. Het verdere onderzoek loopt nu.

Bron: Limburg24/FB