Inbraak bij Stal Timmermans in Vorstenbosch

Afgelopen nacht is er ingebroken bij Stal Timmermans in Vorstenbosch. Er lijkt een ware inbraak golf te woeden in Nederland waarbij de dieven het met name hebben voorzien op zadels.

Half mei werden er zadels, een auto en een quad gestolen bij Laurens van Lieren en Devenda Dijkstra in Schaijk. Daarna leek het even rustig te zijn met de inbraken. In de nacht van negen op tien juli werd er ingebroken op Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Daar ging het inbraakalarm af en waren de zadels mee op een internationale wedstrijd. In de nacht van veertien juli op vijftien juli was het opnieuw raak en sloegen zadeldieven toe bij Stoeterij Blackhorses in Sliedrecht. Afgelopen nacht werden er zadels en twee trailers gestolen bij Stal Timmermans in Vorstenbosch.

Bron: Horses.nl/Facebook