Inval in manege: Zes arrestaties in onderzoek naar fraude met paarden

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft vandaag een achttal huiszoekingen uitgevoerd op adressen in de provincies Antwerpen en Namen in een gerechtelijk onderzoek naar een grootschalige fraude met paarden en met bedreigde diersoorten. Bij die grootschalige inval werden zes personen gearresteerd.

Zeker honderd man, waarvan agenten van de federale gerechtelijke politie en mensen van het FAVV, Natuur en Bos en het Agentschap Dierenwelzijn, vielen woensdagochtend binnen in een manege in Arendonk. Ze vielen daarnaast ook binnen op adressen in Berlaar, Duffel en Namen. De manege zou slechts een dekmantel zijn voor de echte activiteiten van de eigenaar. Hij zou vooral geld verdienen bij de verkoop en de slacht van de dieren, maar de eigenaar van de manege doet aan het ‘omkatten’ van paardenvlees. Dat betekent dat hij vlees aan een kleine prijs laat exporteren zodat het later wel in de voedselketen kan komen.

Onderzoek

Het onderzoek loopt al enige tijd en richt zich op meerdere bedrijven en hun filiaalhouders die zich op grote schaal bezighouden met de import en export van paarden, maar ook paardachtigen zoals bijvoorbeeld ezels. Naast die activiteiten fungeren de firma’s ook als groothandel in levende dieren, landbouwproducten en textielgrondstoffen.

Systematisch geknoeid

Dat resulteerde in het verleden al in verschillende controles van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Inspectie Dierenwelzijn. Daaruit bleek dat er systematisch geknoeid werd met paspoorten en chips van dieren en dat er inbreuken waren tegen de registratieplicht. Het gaat niet enkel om de fraudeleuze handel in paarden, maar ook om exotische en beschermde dieren die op de CITES-lijst staan. Alle dier- en plantensoorten die beschermd worden door CITES, ongeveer 5.000 dieren en 30.000 planten, zijn opgenomen in drie lijsten of bijlagen.

Nieuwe identiteit

Uit het verdere onderzoek komt aan het licht dat aan dieren, voornamelijk paarden, een nieuwe identiteit wordt gegeven om hen als slachtpaarden of als hobbypaard te kunnen verkopen. Op die manier wordt er een financieel voordeel uitgehaald, maar bestaat er mogelijk een risico voor de volksgezondheid en wordt geen rekening gehouden met het welzijn van de dieren. De verdachten handelen als een criminele organisatie die mogelijk ook internationaal vertakt is. Daarom zijn Europol en SEPRONA, een natuurbeschermingsdienst van de Spaanse Guarda Civil, ook betrokken.

Zes arrestaties

Vier mannen tussen 26 en 55 jaar, waaronder de zaakvoerder van de manege in Arendonk, een vrouw van 55 jaar met de Belgische nationaliteit en een Spanjaard van 29 werden gearresteerd en zullen verhoord worden. Daarna zal de onderzoeksrechter beslissen over hun voorgeleiding en eventuele aanhouding.

Opvang paarden

Bij de huiszoekingen werden onder meer paardenpaspoorten, gezondheidscertificaten, verdovingsproducten, hormonale producten, negen voertuigen, cash geld en een wapen in beslag genomen. Er zijn contacten met FAVV en inspectiediensten voor de opvang van de aangetroffen paarden.

