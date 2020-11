Kevin Thornton krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf in Frankrijk voor paardenmishandeling

In 2016 overleed het paard Flogas Sunset Cruise (v. Douglas) van de Ierse springruiter Kevin Thornton op een rustdag tijdens CSI Cagnes-sur-Mer. Het paard stierf van uitputting na een rondje op de 2,5 km lange renbaan aldaar. Volgens de autopsie kreeg de hengst een hartaanval, mede veroorzaakt door het grove zweepgebruik van Thornton. De Franse justitie heeft Thornton nu veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenschap van een jaar.

Ook heeft de Ier een levenslange ontzegging op het in eigendom hebben van dieren gekregen, en mag hij vijf jaar niet op een paard stappen, al gelden die twee maatregelen alleen in Frankrijk. De FEI veroordeelde de springruiter al in 2017. Hij werd destijds vier maanden geschorst door de internationale bond en kreeg een boete opgelegd.

Bron: Stud For Life / Horses.nl