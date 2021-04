Quality Horses, het bedrijf van Daniel Mosterdijk en Kim Schmid, liet in januari 2019 weten dat er een kopie van hun website was gemaakt. Op de website boden oplichters paarden aan voor extreem lage prijzen. Kees van der Spek van het programma Oplichters Aangepakt heeft de oplichters gevonden. De uitzending is 27 april om 20.30 uur te bekijken op RTL5.