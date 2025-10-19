KWPN waarschuwt opnieuw voor online oplichting

Het KWPN stamboek heeft, net als vorig jaar, fokkers en verkopers van paarden gewaarschuwd voor oplichtingsprakijken. Het stamboek schrijft: "Afgelopen week zijn er meldingen binnengekomen over oplichters die actief zijn via online verkoopplatformen, zoals onze KWPN Horses for Sale." Fokkers moeten alert zijn op oplichters. Het KWPN geeft ook enkele tips.

KWPN Door

Voorkom financiële benadeling door alert te zijn op met wie u zaken doet. Een veel voorkomende truc is dat oplichters de verkoper van een paard vragen om een bedrag over te maken voor zogenaamde belasting die bij de verkoop komt kijken. Trap hier alstublieft niet in! Maak ook nooit geld over als u zelf iets verkoopt.

Transportbedrijf betalen

Een andere truc is dat de zogenaamde koper een nep-ID stuurt en om het bankrekeningnummer van de verkoper vraagt. Vervolgens neemt een transportbedrijf contact op voor de afhandeling. Meerdere malen is het voorgekomen dat de zogenaamde koper niet tot betaling overgaat en de verkoper geconfronteerd wordt met de transportkosten.

PayPal

Regelmatig bieden oplichters aan om via PayPal te betalen en vragen ze om een Apple cadeaubon. Wees ook alert als mensen op basis van heel weinig informatie direct aangeven via een online systeem het geld over te maken en als er geen telefonisch contact mogelijk is.

Aangifte doen

Bent u toch slachtoffer geworden van online fraude? U kunt dan aangifte doen bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie.

Bron: KWPN / Horses.nl