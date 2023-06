Manege zes maanden dicht na vondst hennepplanten

Bij een manege in het Noord-Brabantse Mariahout is vorige maand een hennepkwekerij aangetroffen. Vanwege acuut dreigend brandgevaar moesten de paarden direct worden weggehaald, nu is de betreffende manege voor zes maanden gesloten. Dat is afgelopen maandag bepaald.

De hennepkwekerij met in totaal bijna 800 planten was verdeeld over twee panden, die behoorden bij de manege in Mariahout. Vanwege acuut dreigend brandgevaar op de locatie moesten de paarden diezelfde dag worden weggehaald.

Verzegeld

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 9 juni geoordeeld dat de woning op het terrein (nog) niet wordt gesloten. Dit vanwege de zwaarwegende gevolgen voor de eigenaar. De bedrijfspanden zijn wel op maandag 12 juni gesloten voor zes maanden. Ze zijn inmiddels verzegeld en mogen niet betreden worden.

Onacceptabel

De gemeente Laarbeek, waar Mariahout onder valt, heeft de bedrijfspanden gesloten. De burgemeester is bevoegd om een pand te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet, het zogeheten Damoclesbeleid. Burgemeester Frank van der Meijden: “Het kweken van hennep is illegaal. De overlast voor omwonenden en het brandgevaar voor mens en dier bij een hennepkwekerij zijn onacceptabel. Met deze sluiting geef ik een duidelijk signaal af dat we hier tegen optreden om de omgeving in bescherming te nemen.”

Bron: Mooi Laarbeek / AD