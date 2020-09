Merrie gruwelijk verminkt over grens in Duitsland

In Dorsten-Holsterhausen, zo'n 50 km van de Nederlandse grens bij Arnhem, is een merrie volgens de politie 'gruwelijk mishandeld'. Het dier werd zaterdagochtend in de wei gevonden door passerende wandelaars. Het paard was bewerkt met een mes.

De buik van de merrie was opengereten en één van de oren was eraf gesneden. Daarnaast had ze nog meerdere snijwonden. Omdat het weiland aan de weg ligt, is de politie dringend op zoek naar getuigen.

Frankrijk

Het is onduidelijk of hier sprake is van naäap-gedrag. De afgelopen tijd vonden in Frankrijk ook een aantal ernstige mishandelingen plaats, waarbij dit jaar al zeker 10 paarden zijn gedood. Ook daarbij werd vaak een oor afgesneden.

Bron: St- Georg / Horses.nl