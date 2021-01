OM: Eigenaar ‘coke-manege’ wist van criminele praktijken

Op 7 augustus 2020 werden bij een inval bij een manege in Nijeveen zestien mannen gearresteerd en een grootschalige 'coke-wasserij' opgerold. Onder de arrestanten ook Jan B., de eigenaar van het complex en een bekende figuur in de Friese paardenwereld. De Leeuwarder Courant maakte een reconstructie van de zaak. Daaruit blijkt dat B. en de vooral Colombiaanse coke-wassers op zijn terrein al een maand voor de inval afgeluisterd werden. Het OM concludeert dat de Friezenfokker wist van de criminele activiteiten op zijn erf, iets dat hij tot nog toe heeft ontkend.

Volgens de reconstructie kwam B. in geldnood tijdens de afhandeling van zijn echtscheiding. De voormalig Fries paardenfokker van het jaar had schulden en probeerde extra pensionklanten te trekken met een advertentie op Facebook. Er meldden zich in juni 2020 twee ‘nette heren’ die zijn loods wilden huren voor een computerbedrijf. Buren waarschuwden B. – naar eigen zeggen – nog dat hij op moest passen.

‘Een miljoen’

Volgens het OM blijkt uit de afgeluisterde gesprekken en berichten, dat B. in elk geval eind juli op de hoogte was van de criminele activiteiten in zijn loods, waarvoor flink verbouwd was. B. heeft alleen toegegeven een paar keer bouwmaterialen te hebben gehaald voor zijn huurders. In de loods werden vele betonmolens, magnetrons en ‘wastafels’ geplaatst. Volgens de politie kon hier dagelijks voor 4,5 tot 6 miljoen euro aan cocaïne gewassen worden uit steenkool, waar het voor vervoer in is ‘gewassen’. De drugs zijn op deze manier niet zichtbaar tijdens het transport. Nadat B. van de ‘Grote Baas’ op de hoogte was gesteld van de daadwerkelijke activiteiten op zijn terrein, besprak hij telefonisch met een bekende een tactiek om een miljoen euro te pakken. Hij dacht wel te kunnen cashen en maar kort te hoeven zitten. Anderhalve week later werd de hele boel opgerold.

Verkocht

Het manege-complex is inmiddels verkocht, om de schulden af te lossen. B. mag zijn proces in vrijheid afwachten omdat het Openbaar Ministerie geen vluchtrisico in hem ziet. Ondertussen concludeerden experts dat de situatie in de loods ‘levensgevaarlijk’ was. De tienduizenden liters chemicaliën hadden maar ‘één vonkje’ nodig om een felle brand te veroorzaken. Onder hetzelfde dak hadden lokale jongeren een keet, waar elk weekend feest werd gevierd. De buurt is begrijpelijkerwijs geschokt.

De hele reconstructie is via deze link te lezen.

Bron: Leeuwarder Courant / Horses.nl