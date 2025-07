Paardenhouder (51) uit Lochem verdacht van belastingfraude

Een 51-jarige man uit de gemeente Lochem wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Op 30 juni zijn een woning en hippisch bedrijf doorzocht door de FIOD. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en twee (paarden)vrachtwagens. Er is niemand aangehouden. Zo meldt de FIOD in een persbericht.