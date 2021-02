Politie ontmantelt drugslabs op ‘paardenlocaties’ in Oirsbeek en Lunteren

De politie heeft het er maar druk mee. Vrijdagavond deed een arrestatieteam een inval in een ruitercentrum in Oirsbeek. Drie mannen werden aangehouden. Een dag eerder hadden gewapende agenten ook al twee loodsen afgegrendeld in Lunteren, op het terrein van een (voormalige) pensionstal. Hier werden materialen voor het produceren van synthetische drugs gevonden.

Een arrestatieteam van de politie viel vrijdagavond de manege in Oirsbeek binnen en trof daar een drugslab in vol bedrijf aan. Volgens de politie werden hier grondstoffen voor synthetische drugs geproduceerd. De Landelijke Faciliteit Ontmantelingen (LFO) en een gespecialiseerd bedrijf hebben het drugslab zaterdag ontmanteld.

‘Nooit iets verdachts opgevallen’

De wijkagent in Lunteren laat weten dat twee loodsen gesloten zijn door de burgemeester van Ede. Dat betekent dat er niemand in mag (ook de eigenaar niet) en er nader onderzoek wordt gedaan. De eigenaresse van de locatie in Lunteren laat aan Horses.nl weten: “De politie heeft de schuur uit voorzorg beveiligd, en kwam ook voor onze veiligheid geheel bewapend. De brandweer heeft het pand ook helemaal nagekeken. De loodsen op ons terrein (bewaakt met camera’s) verhuren wij al jaren met huurcontract. De aanleiding van het onderzoek waren aanhoudingen op de weg wegens bezit van verdovende middelen.” Ze gaat verder: “Fijn dat er zwaar bewapende agenten waren, voor onze veiligheid. Wij weten verder ook niks, alleen dat de huurder is opgepakt.”

De buurman, die een diervoederwinkel runt, stond eerder al Omroep Gelderland te woord: “Er zitten allerlei bedrijfjes, en eentje zal iets hebben gedaan wat niet goed is. Meer weet ik er niet van, en dat lijkt mij maar beter ook. Mij is nooit iets verdachts opgevallen.”

De eigenaar van de voormalige pensionstal is geen verdachte in deze zaak. Het onderzoek loopt nog.

