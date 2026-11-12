Politie valt woning van paardenhandelaar in Gelderland binnen, drie aanhoudingen

Bij een politieactie in Afferden (provincie Gelderland) is een paardenhandelaar aangehouden, dat meldt De Gelderlander. De politie viel het vrijstaande herenhuis aan de Koningstraat woensdagmiddag binnen. Volgens de politie zijn bij de actie harddrugs en geld gevonden. De actie is nog volop aan de gang en zwaarbewapende agenten bewaken het pand.

Ellen Liem Door

Bij de actie zijn drie personen aangehouden. Meer wil de politie daar momenteel niet over kwijt. “Het onderzoek is in volle gang”, zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). De drie personen die zijn aangehouden zitten nog vast, bevestigt zij. “Meer informatie wordt nu, in belang van het onderzoek, niet gedeeld.”

Paardenhandelaar

Tot de aangehouden personen behoort de bewoner van het herenhuis, hebben bronnen gemeld aan De Gelderlander. De man, een 64-jarige paardenhandelaar, is al vaker met politie en justitie in aanraking geweest.

De advocaat van de paardenhandelaar wil niet bevestigen of zijn cliënt gisteren is aangehouden.

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Bron: De Gelderlander