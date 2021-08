Rowan S. mogelijk de cel in voor paardendiefstal

Rowan S. die eerder werd veroordeeld voor het ontvoeren van zijn baby Hannah, moet mogelijk opnieuw de cel in. De man zou volgens de officier van justitie tien maanden gevangenisstraf en twaalf maanden rijontzegging moeten krijgen, onder meer omdat hij zeker drie paarden zou hebben verduisterd.

De rechtbank in Den Bosch boog zich maandag over deze zaak. De nu 29-jarige verdachte werd in mei 2019 aangehouden op een recreatiepark in Oost-, West- en Middelbeers. Hij zou hebben geholpen bij het doorverkopen van paarden, maar betaalde de eigenaren geen cent terug. Rowan S. gaf steeds andere namen op bij zijn handel.

Ingereden op gedupeerde

Volgens het Openbaar Ministerie is hij eerder dat jaar ook met zijn auto met hoge snelheid ingereden op een van de gedupeerden. Hij heeft zich vervolgens niet bekommerd om het slachtoffer. Verder zou hij met een paardentrailer aan de haal zijn gegaan en een nacht hebben doorgebracht in een bed and breakfast zonder te betalen. Zijn slachtoffers komen uit onder meer Boxtel, Gemert, Lierop en Schijndel. Rowan S. zou hen opgelicht hebben tussen november 2017 en eind april 2019.

Bron: Omroep Brabant