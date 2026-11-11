Sportverenigingen massaal getroffen door datalek bij AllUnited

Meer dan 350 Nederlandse sportclubs hebben melding gemaakt van een datalek na een cyberaanval op softwareleverancier AllUnited maandagavond. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag bekend gemaakt. Door een softwarefout was het mogelijk alle gegevens uit de database te kopiëren.

Ellen Liem Door

AllUnited, dat software voor de ledenadministratie van sportverenigingen levert, meldde dat een onbekende buitenstaander gegevens uit de database heeft gekopieerd. Het gaat om gegevens van alle sportbonden en verenigingen die met AllUnited werken. Onder meer namen, adresgegevens, wachtwoorden en bankrekeningnummers van leden zijn buitgemaakt.

Verwachting dat aantal nog oploopt

Meer dan 350 sportclubs hebben het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. “We verwachten dat dat aantal nog op zal gaan lopen”, zegt een AP-woordvoerder vandaag tegen persbureau ANP.

Ook FNRS getroffen

Ook de FNRS is getroffen. “Persoonsgegevens van FNRS-ruitersportcentra en deelnemers aan Plezier met Paarden zijn buitgemaakt. De FNRS heeft de betrokken ondernemers per e-mail geïnformeerd over het datalek, de mogelijke gevolgen en de maatregelen die zij kunnen nemen. Daarnaast ontvangen zij communicatiemiddelen om hun eigen ruiters te informeren. Ook de betrokken ruiters en officials, waaronder voormalige deelnemers aan Plezier met Paarden, worden vandaag rechtstreeks per e-mail geïnformeerd”, meldt de FNRS.

Kwetsbaarheid in software

Op maandagavond 9 november heeft een onbekende aanvaller misbruikgemaakt van een kwetsbaarheid in de software van AllUnited. AllUnited ontdekte het datalek op 10 november en heeft de kwetsbaarheid dezelfde dag verholpen.

AllUnited heeft geen contact met de cyberaanvaller. Daardoor is nog onduidelijk waar de aanvaller vandaan komt en wat het motief van de aanval is.

Meer informatie

Bron: Horses.nl / FNRS / Nu