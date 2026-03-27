Strafrechtelijk onderzoek naar Friese hengstenhouder vanwege transport sperma

Omroep Fryslân meldt dat de NVWA een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar een Friese hengstenhouder uit de gemeente Opsterland. De eigenaar van de stal wordt ervan verdacht sperma te hebben getransporteerd zonder de juiste papieren.

‘In februari bracht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een bezoek aan de fokker van Friese paarden. De dienst wil niet zeggen of dat was aangekondigd. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de paspoorten van de paarden‘, meldt Omrop Fryslân.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Functioneel Parket in Amsterdam. Het bevestigt tegen Omrop Fryslân dat het onderzoek loopt, maar wil er in het belang van het onderzoek verder niets over kwijt. Het KFPS werd ook benaderd door Omrop Fryslân, zij onthouden zich eveneens van commentaar.

Niets aan de hand

De eigenaar van de stal benadrukt dat er niets aan de hand is: buitenlandse merries worden in Nederland gedekt én de sperma-export vindt alleen plaats met diepvriessperma dat op een EU-station wordt ingevroren.

Bron: Omrop Fryslân