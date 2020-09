Verdachte van paardenverminking in Frankrijk gearresteerd

De man die ervan wordt verdacht dat hij in augustus in Frankrijk een paard aanviel met een mes is gisteren gearresteerd. De arrestatie was mogelijk dankzij een compositietekening, naar aanleiding van het signalement dat één van de getroffen paardeneigenaren, Nicolas Demajean, kon doorgeven aan de politie. De verdachte is gearresteerd in het Franse Haut-Rhin.

Frankrijk wordt getroffen door één of meer paardenbeulen. De autoriteiten kunnen de aanvallen niet verklaren. Bij dertig paarden in het hele land zijn oren afgesneden of zijn andere verwondingen met en mes toegebracht.

Getuige

Twee pony’s en een paard van stalmanager Nicolas Demajean werden in augustus getroffen. Demajean raakte gewond nadat hij de daders op heterdaad betrapte en de confrontatie aanging met de twee dierenbeulen. Hij hielp de politie als getuige.

Regio Côte-d’Or

Afgelopen weekend was de Franse politie opzoek naar twee verdachten in de regio Côte-d’Or in het oosten van Frankrijk, nadat een staleigenaar melding had gemaakt van een inbraak op zijn terrein en een verwonding van een paard. Een 40-koppig team gesteund door politiehonden en een helikopter werd ter plaatse gestuurd, maar vond geen daders.

