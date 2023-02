Verdachten uit Assen: gevonden geld komt uit paardenhandel

Afgelopen woensdag vond een zitting plaats in de zaak tegen drie verdachten uit Assen, zo meldt RTV Oost op haar website. In het bedrijf van de verdachten, een paardenfokkerij en hengstenhouderij, werd in 2018 760.000 euro gevonden en justitie onderzoekt waar dit geld vandaan komt. De verdachten, de broers Gerrie en Alex N. en hun 71-jarige moeder, beweren dat het geld uit de paardenhandel van hun overleden vader en man afkomstig is. Een onverwachte getuige bevestigde dat, waardoor er nu meer getuigen worden gehoord over de gang van zaken in de paardenhandel.

RTV Oost schrijft: ‘Na berichtgeving over de zaak meldde zich woensdagavond spontaan een paardenscheerder die tussen 2011 en 2014 op het bedrijf werkte. Hij deed een boekje open over de praktijken in de paardenhandel. “Het verbaast me dat er niet meer dan zeven ton is gevonden”, zegt hij. “We weten allemaal dat er in de paardenhandel met zwart geld wordt betaald, het gebeurt zo veel.”

Cash

De handel was levendig in Assen. Klanten van de hengstenhouderij in Assen brachten hun merries ter dekking en rekenden contant af. “Er werden ongeveer 125 merries per jaar gedekt, voor rond de 1.000 euro. Er gingen vrachtwagens vol paarden het erf af. Auto’s vol paarden werden cash afgerekend. De prijs van die paarden ging van 3.000 euro tot wel 60.000 en soms een ton of meer. Dat ligt aan de kwaliteit van de paarden.”‘

Aan de waslijn

Ook Paul Schockemöhle komt voor in de getuigenis. ‘De paardenhandelaar en Schockemöhle zouden er grappen over hebben gemaakt. Als Schockemöhle kwam, zou de vader van de verdachten briefgeld aan de waslijn hebben gehangen. “En dan zei hij tegen Schockemöhle dat het weer goed gelukt was.” Voor de advocaten van de drie verdachten was de verklaring van de scheerder aanleiding om te vragen meer getuigen uit de paardenhandel te horen. Dat verzoek wordt toegewezen. De zaak tegen de drie verdachten wordt voor onbepaalde tijd aangehouden.’

Bron: RTV Oost

