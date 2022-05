‘Verduisterd paard’ blijft bij koopster in Noord-Brabant

Dit voorjaar was er veel te doen over het uit Hengelo verduisterde paard Talento. Het paard was door de eigenaren verhuurd en heimelijk verkocht. Na een oproep van de politie werd het paard in Noord-Brabant gevonden. De koopster, die het paard ter goeder trouw kocht, wilde het paard niet zomaar weer teruggeven en volgens de strafrechter hoeft ze dat ook niet.

Advocaat Stephan Wensing, die de huidige houdster van het paard bijstaat, zegt het volgende over de kwestie: “Er was veel te doen over het paard ‘Talento’ dat door eigenaren was verhuurd en in januari van dit jaar spoorloos bleek te zijn. In februari kocht cliënte dit paard zonder te weten dat dit paard uit een misdrijf verkregen had kunnen zijn. De koper handelde te goeder trouw. Zij kocht van een handelaar die zij kende, betaalde een marktconforme prijs en het paard met papieren werd op gebruikelijke wijze geleverd.”

Verduisterd

Wensing vervolgt: “Op het paard werd een pony ingeruild omdat de koper overging op paarden. Helaas was de klik met het paard niet fantastisch en daarom besloot de koper het paard aan te bieden op marktplaats. Een nieuwe koper diende zich snel aan echter op 14 maart kwam in de avonduren de politie om beslag te leggen. Het paard mocht nergens meer heen. Toen werd duidelijk dat het paard kennelijk verduisterd was. De eigenaren hebben aangifte gedaan tegen de persoon die het paard vermoedelijk heeft verduisterd.”

“Ik heb namens de koper de rechtbank verzocht om het beslag op te heffen en het paard vrij te geven aan zijn cliënte.”

Beslag opgeheven en paard toegewezen aan koopster

“Vandaag kwam de uitspraak van de strafrechter. Het beslag is per direct opgeheven en het paard is toegewezen aan de koper. Voor de oorspronkelijke eigenaren zuur, maar de strafrechter legde uit dat zij dan maar een civiele procedure moeten opstarten en vooral tegen de persoon die het paard verduisterd zou hebben.”

“Voor de cliënte is hiermee de kous af. Zij is rechthebbende en hoeft het paard niet terug te geven”, aldus Wensing.

Bron: Horses.nl