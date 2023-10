Vier verdachten in cel na talrijke zadeldiefstallen

Na een intensief onderzoek is de Belgische politie er in geslaagd om vier verdachten op te pakken op verdenking van talrijke diefstallen van paardenzadels. Bij tientallen feiten werden honderden zadels gestolen, de buit bedraagt enkele honderdduizenden euro’s. "150 zadels en 35.000 euro werden teruggevonden bij een paardenbedrijf in Antwerpen maar vele goederen zijn wellicht in het buitenland verhandeld."

Sinds vorig jaar was er een ware plaag van zadeldiefstallen in België. Die begon in de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen en breidde dit jaar uit naar West-Vlaanderen. Vele stallen kregen dieven over de vloer die het gemunt hadden op paardenzadels. Sommige daarvan waren speciaal op maat gemaakt en kosten meer dan 5.000 euro per stuk. Hoeveel feiten er precies gepleegd werden wordt nog in kaart gebracht. In ieder geval werden honderden zadels gestolen en bedraagt de buit honderdduizenden euro’s.

Gerichte voorverkenningen

“De Federale Gerechtelijke politie (FGP) in West-Vlaanderen, met ondersteuning van de centrale diensten, voerde maandenlang minutieus onderzoek om de modus operandi in beeld te brengen”, zegt Patty ’t Jonck van het West-Vlaamse parket. “De speurders stelden vast dat er over heel België feiten werden gepleegd door verdachten van Roemeense afkomst zonder vaste verblijfplaats. De feiten werden ’s nachts begaan, meestal na gerichte voorverkenningen. De buit werd quasi onmiddellijk overgebracht naar een manege in de provincie Antwerpen.”

Vier aanhoudingen

In de nacht van dinsdag op woensdag konden de speciale eenheden van de Federale Politie aanhoudingen verrichten. “Twee personen werden opgepakt in Henegouwen”, vervolgt ’t Jonck. “De tussenkomst werd woensdagmorgen verdergezet in de Kempen. Ook de vermoedelijke helers werden toen gearresteerd en in hun manege en woning werden circa 150 paardenzadels en ongeveer 35.000 euro in beslag genomen. Allicht zijn vele gestolen goederen in het buitenland verhandeld. Specialisten van de politie te paard leverden bijstand bij de interventie in de stallen, bij het verplaatsen van paarden en zorgden voor een eerste voerronde in afwachting van de vaste verzorgers. De aanwezige fokmerries, veulens en sportpaarden vergen immers een heel omzichtige aanpak.”

Oproep aan eigenaren

De verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gerecht roept eigenaren van gestolen paardenzadels op om zich te melden bij de politie. Daarbij is het belangrijk de datum van de diefstal en een beschrijving, foto’s of aankoopfactuur van de zadels te overleggen.

Bron: Nieuwsblad