Zadeldiefstallen schering en inslag: politie Kampen zoekt getuigen

Nadat zadeldieven onlangs in verschillende delen van het land op grote schaal actief waren, is afgelopen maandag bij een pensionstal aan de Wittensteinse Allee in Kamperveen een inbraak ontdekt. In de zadelkamer zijn zadelkasten opengebroken en naast alle zadels zijn ook hoofdstellen en rijlaarzen gestolen.

De politie Kampen heeft sporenonderzoek gedaan en hoopt dat mogelijke getuigen zich melden. “Wie weet meer over deze inbraak of waar de weggenomen goederen gebleven zijn? Worden ze ergens aangeboden? Hebt u beelden uit de omgeving en staat daar iets afwijkends op? Wij willen ze graag bekijken om deze diefstal op te lossen!”

Ook slachtoffers in Ossenzijl en Tjalhuizum

Vorige week heeft in Ossenzijl aan de Lageweg een inbraak bij een manege plaatsgevonden waarbij diverse zadels en andere spullen zijn gestolen. Dit was in de nacht van woensdag 1 juni op donderdag 2 juni. Eveneens vorige week werd een stal in Tjalhuizum slachtoffer van zadeldieven. Daar werden 52 zadels gestolen.