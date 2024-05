Zadeldieven slaan toe in Noord-Brabant: 80.000 euro schade

Bij pensionstal de Vierwinden in Oss zijn vorige week zeker twintig zadels gestolen. De schade is daar zo'n tachtigduizend euro. In dezelfde nacht hebben de dieven ook toegeslagen bij Manege Hogerduinen in Mariahoeve en mogelijk bij een manegehouder in Heesch.



Door bij de pensionstal in Oss enkele stalramen open te breken, kwamen de dieven binnen en braken vervolgens de zadelkasten open. Alle gedupeerden hebben inmiddels aangifte van diefstal gedaan bij de politie. Behalve in Oss is er ook in Mariaheide en mogelijk in Heesch ingebroken.

Mariaheide en Heesch

Zo sloegen de dieven ook toe bij Manege Hogerduinen in Mariaheide. Ze braken een deur en de beveiligde kluisjes open. De eigenaar zegt dat er bij hem onder meer een cap van 500 euro, bosmaaiers en zadels zijn weggehaald. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie, maar denkt dat het niet veel oplevert. Hij denkt dat het rondtrekkende bendes zijn, die voor je het weet weer in een andere regio zijn of in het buitenland. Volgens hem is ook een manegehouder in Heesch slachtoffer geworden.

