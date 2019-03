Dag na de brand op Rothenbergers Gestüt Erlenhof

Gisteren verwoestte een grote brand een deel van Gestüt Erlenhof van de familie Rothenberger. Ongeveer de helft van het complex ging in vlammen op. Vijf paarden kwamen in de brand om. Op de website van Dressuurstal Rothenberger werden vanmorgen foto's gepubliceerd van de ravage en deed de familie verslag van het drama.

Op de site van de familie Rothenberger staat: “Op 28 februari 2019 begon het op Erlenhof als een normale ochtend. Om half zes ontwaakte de stal geleidelijk en er viel niets ongewoons op. Een kwartier later werd Sanneke wakker omdat onze hond Nera rusteloos beneden was en zenuwachtig blafte. Dat was ons geluk in het drama – als Sanneke er toen nog niet was geweest, zou alles veel erger zijn geweest voor onze paarden. Dus ze keek uit het raam … en zag de rook uit de stal komen (de wind was zo dat er zelfs niets te ruiken viel). Zonder aan zichzelf te denken, maakte ze Sönke wakker en rende in boxershorts de stal in om de paarden te zoeken.

Enorme vuurzee

Op dat moment – al binnen enkele ogenblikken – was de vuurzee al zo groot dat ze tegen een muur van hitte stootte en hulp kwam te laat voor de paarden die voor de in stal stonden. De dierenarts zei later tegen Sönke dat de paarden zo snel dood waren, dat ze het vuur niet meer voelden.

Vijf paarden omgekomen

We hebben afscheid moeten nemen van Sannekes trouwe junioren-paard Paso Doble, van Kid Gentleman, Sönkes schoolmaster in de springsport, van Semmies jonge, veelbelovende merrie Fayola en van Zum Gluck. Ook een pony een jonge Zweedse amazone, die gecoacht werd door Semmieke, werd slachtoffer van de brand.

Zevende zintuig

Niet alleen Sanneke en Nera hadden een zevende zintuig, maar ook Cosmo – hij kan zich zo wild gedragen als hij zin heeft, nu volgde hij gisteren Sönke zonder halster! Vanuit de brandende stal drukte hij, als een lammetje, zijn neus tussen Sönke’s schouderbladen om te kunnen ademen en volgde hem de heuvel op naar de stallen bij de familie Krause. Goldi (Golden Girl) toonde ook het beste van haar ponykarakter en liet zich door Sanni rustig uit de box halen.

Ernstige brandwonden

Terwijl sommige van de andere paarden direct begrepen dat ze door openstaande deuren konden ontsnappen, bleven anderen door paniek verstijfd staan. De merries Luna en Kantate van Sönke liepen zo ernstige brandwonden op, hun toestand is zeer kritiek. Wat beter gaat het met Sankt Anton; ook hij had eerste graad-brandwonden opgelopen, maar de artsen hebben hier veel vertrouwen in volledig herstel.”

Sanneke en Sönke licht gewond

Rothenberger meldde dat de rookmelder functioneerde, maar het systeem opent geen staldeuren. Sanneke liep enkele brandwonden op aan haar been en had last van de ingeademde rook. Sönke had lichte brandwonden in zijn gezicht. “Hij is radeloos omdat hij niet meer kon doen,” meldt de familie op de site.

De familie Rothenberger is iedereen die heeft geholpen enorm dankbaar: het stalpersoneel, de brandweer, de politie, familie en vrienden die zonder te vragen hebben geholpen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Kijk hier naar een video van de brand en luister naar getuigen.

Bron Dressurstall Rothenberger