De mooiste outdoor-tas komt uit Zweden, en dit is waarom

Wie van paardrijden houdt, is vooral ook een liefhebber van buiten zijn. Tegenwoordig zijn outdoor-activiteiten in eigen land een trend. In Zweden weten ze dat al veel langer. Into the wild…

Zweden is het land van de outdoor. De enorme hoeveelheid aan bossen en meren bieden de gelegenheid om allerlei buitenactiviteiten te doen zoals hiken, fietsen, kanoën, kamperen en zeker ook paardrijden. Ruiterpaden zijn er genoeg en paarden ook.

Outdoor in Zweden is iets wat de Zweden zelf ook graag doen. Niet voor niets is juist in dit land het merk Fjallraven ontstaan dat voorziet in outdoor tenten, kleding en rugzakken. De oprichter ervan was een outdoor-man bij uitstek die uit eigen ervaring wist wat er nodig was om kou en vocht geen kans te geven door je bijvoorbeeld goed te kleden met kwaliteitsspullen. Toen hij die niet echt kon vinden, maakte hij ze zelf.

Fjällraven stopt geld in het behoud van de natuur

Hij gaf het merk het logo mee waarin een arctic vos is afgebeeld, en dat is niet voor niets. Tijdens zijn vele boswandelingen en kampeeravonturen ‘in the wild’ kwam hij er al snel achter dat de vos met uitsterven bedreigd werd. Om daar iets aan te doen, reserveerde hij van iedere verkochte Fjallraven Kanken – de bestverkochte Fjällraven rugtas sinds 1978 – een bedrag dat werd ingezet voor projecten om de poolvos te behouden.

Dat laatste is gelukt en inmiddels wordt nog altijd van de opbrengst van deze Fjallraven rugzak een deel besteed aan projecten voor het behoud van de natuur, wereldwijd. En dat is uiteraard geweldig voor wie van het buitenleven houdt.

Denk eens aan een paardrijvakantie in Zweden

Het land waar je naartoe gaat voor de rust en de natuur biedt alle mogelijke gelegenheden om er te paard van te genieten. Paardrijvakanties, dagelijkse tochten te paard en complete ranches waar je kunt verblijven om dagelijks je ronde door de bossen te maken, het is er allemaal. En dat alles is dan ook nog te combineren met bijvoorbeeld prachtige wandelingen en kanotochten, met aan het einde van dag een kampvuur om de dag bij door te nemen.

Momenteel is het land vanwege de coronacrisis niet te bezoeken, maar het kan geen kwaad een paardrijvakantie in Zweden op je verlanglijstje te zetten.