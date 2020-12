De mooiste paardrijtochten in het buitenland

Als je de eigenaar bent van een paard dan zul je hem of haar natuurlijk moeten missen als je op vakantie bent. Toch kun je ook in het buitenland gaan paardrijden, al hoef je dan niet een dierenverzekering af te sluiten. Voor je eigen paard moet dit natuurlijk wel. Door ervoor te kiezen om een tocht te doen te paard zul je echt kunnen genieten van je bestemming. Al zittend in het zadel zul je in een rustig tempo de omgeving verkennen. Bovendien kom je op plekken waar je in de auto nooit zou kunnen komen. Op de onderstaande vijf locaties in het buitenland zul je de mooiste paardrijtochten kunnen maken.

Salta

Wil je ervaren hoe de gaucho’s leefden in Argentinië? Dit doe je in Salta, wat je het beste kunt ontdekken te paard. Nadat je hebt ontbeten zul je naar een ranch gebracht worden. Hier word je ontvangen met een maté, wat de nationale kruidenthee is die door alle Argentijnen gedronken wordt. Vervolgens heb je even tijd om je spullen op je kamer neer te zetten. Hierna is het tijd om op te zadelen. In een rustig tempo zul je een echte gaucho volgen. Zo zul je uiteindelijk weidse uitzichten over tabaksplantages met de Andes in de verte kunnen zien.

Songpan

De belangrijkste reden om naar Songpan te gaan is om op een paard de bergomgeving te verkennen. Songpan zelf is een Chinese stad met veel invloeden uit Tibet, waar je ook veel moslims zult vinden. Het gebied rondom deze stad is zeker geschikt om een afwisselende trektocht te maken. Grote delen zul je hiervan paardrijden, maar zo nu en dan zul je even de benenwagen in moeten zetten. Deze tocht zal dus echt een avontuur zijn, waarbij je begeleid zult worden door een ervaren berggids. Ook zul je naar Ice Mountain gaan, wat het hoogste punt in de omgeving is.

Swaziland

Op reis naar Zuid-Afrika? Steek de grens dan ook even over naar Swaziland, wat een heel andere wereld is. Dit land bestaat voornamelijk uit platteland met hutjes waar een geweldige cultuur heerst. Ook de natuurparken moet je zeker een keer bezoeken. De glooiende heuvels die je vindt in Swaziland zijn bovendien perfect te verkennen te paard. Groot wild zit hier niet, dus het zal normaal gesproken een veilige tocht zijn. Bovendien ga je natuurlijk met een gids mee die je alles zal vertellen over de cultuur van de Swazi, terwijl hij ook de mooie dieren voor je zal spotten.

Cuba

Als je aan Cuba zult denken aan rum, tabak en, jawel, paarden. Tijdens deze tocht in de omgeving van Viñales zul je twee van deze drie elementen combineren. Je zult namelijk op een paard in een rustig tempo over de slingerpaadjes hobbelen. Langs je heen zul je de akkers kunnen zien waar van oktober tot maart tabak verbouwd wordt. Er is een grote kans dat je de volgende dag wat last hebt van spierpijn, waar de rum dan juist weer heel handig voor kan zijn. Ook nog eens heel lekker!

Monument Valley

Ook in de Verenigde Staten kun je mooie paardrijtochten maken, bijvoorbeeld in Monument Valley. In de vallei tussen de rotsen zul je je net Lucky Luke voelen. Samen met een Navajo-indiaan zul je dit Amerikaanse nationale park te paard verkennen. Dit is zeker de beste manier om het land van de indianen te verkennen, wat überhaupt niet eens mogelijk is in een auto. De Navajo-indiaan zal je tijdens de rit vertellen over hun manier van leven. Ook het ontstaan van de namen van de rotsen en de rotskunst zal voorbij komen tijdens de tocht.