De Stem Breda: ‘Paardenvleeshandelaar Jan F. geruïneerd’

Dagblad De Stem sprak met de advocaat van de Nederlandse vleeshandelaar Jan F. die in Parijs terecht staat wegens fraude. Aan het Franse bedrijf Spanghero zou hij paardenvlees hebben verkocht alsof het rundvlees was. Jan F. is in Nederland al eens veroordeeld omdat hij goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees. Ook ging anderhalf jaar geleden een geplande strafzaak niet door omdat hij vlak daarvoor in een buitenlandse cel belandde.

Dagblad De Stem sprak met de advocaat van Jan F., de Fransman Jérôme Triomphe. Zijn verweer op de aantijgingen tegen de vleeshandelaar: “Mijn cliënt zegt al jaren hetzelfde, namelijk dat Spanghero bij hem paardenvlees bestelde en dat hij paardenvlees heeft verkocht. Het is niet zo ingewikkeld. Het werk van Jan F. is paardenvlees verhandelen. Dat is altijd zijn voornaamste bron van inkomsten geweest.”

Het Franse bedrijf Spanghero beweert niets te weten van paardenvlees. Op de facturen en de transportbonnen van de leveranties aan Spanghero stonden de douanecodes voor paardenvlees. Tijdens het proces rezen wel twijfels over het optreden van Jan F. Hij zette weinig op papier, maakte alleen maar mondelinge afspraken, en corrigeerde Spanghero niet toen die hem een mail stuurde over geleverd rundvlees, terwijl hij zegt paardenvlees te hebben geleverd.

Jan F. zit in Spanje vast wegens een ander paardenvleesschandaal. Hij zou het brein van een bende internationale vleesfraudeurs zijn. Hij mocht twee dagen naar de rechtbank in Parijs komen voor het proces. De advocaat van F.: “Jan is geruïneerd, hij heeft niks meer, alleen nog een klein pensioen van een paar honderd euro per maand. Hij heeft een groot deel van zijn geld gebruikt om naar Parijs te kunnen komen. Maar hij heeft geen geld meer over om die reis nog een keer te betalen.”

Bron De Stem