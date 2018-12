De Stormruiter deze Kerst op televisie

De theatervoorstelling De Stormruiter is een van de hoogtepunten van dit culturele jaar van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het WTC Expo in Leeuwarden staat inmiddels al een aantal weken volledig in het teken van het theaterstuk van regisseur Jos Thie. Kaarten waren snel uitverkocht, maar als je De Stormruiter nog niet hebt kunnen zien, dan kan dat deze maand op Omrop Fryslân.

Eerste kerstdag is een registratie van De Stormruiter te zien bij Omrop Fryslân. Timo Brinkman was de regisseur en heeft de opnames niet alleen gemaakt voor de televisie-uitzending, maar wil er ook mee naar het filmfestival.

Voor de registratie van de Stormruiter werden acht camera’s geplaatst in de theaterarena en werd de show twee keer opgenomen. De eerste dag werd vooral het acteerwerk gefilmd en met de opnames van de tweede dag kon het een en ander worden aangevuld om de completet voorstelling in beeld te krijgen. Het resultaat is deze Kerst in twee delen te zien op Omroep Friesland: eerste kerstdag vanaf 17.00 uur en tweede kerstdag vanaf 18.15 uur.

Bron: Omropfryslan