Deense ondernemer, uitvinder en voormalig springruiter Jørgen Hallundbaek overleden

Uitvinder, ondernemer, zakenman en voormalig springruiter Jørgen Hallundbaek is zondag op 59-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn vrouw Marianne en kinderen Clara en Emil betekende hij veel voor de Deense springsport. Hallundbaek had al lange tijd last van mentale klachten. "Een aandoening waar hij jarenlang mee worstelde", aldus Marianne. "Het was de innerlijke demon die Jørgen uiteindelijk niet buiten de deur kon houden."

Jørgen Hallundbaek begon zijn leven als ondernemer toen hij nog vrij jong was. In 1994 richtte hij samen met zijn vrouw het bedrijf Welltec op. Welltec maakt op afstand bestuurbare robots voor de olie-industrie. Via zijn bedrijf zorgde Hallundbaek voor een revolutie in de olie-industrie met baanbrekende innovatie.

Kinderen Clara en Emil in internationale sport

Zijn hele leven had de Deen een passie voor paarden en hij is zelf een actieve ruiter geweest tot op internationaal niveau. Door zijn kinderen, Clara en Emil, maakte Hallundbaek de laatste jaren actief deel uit van de sport. Clara, die in België woont en werkt, en Emil waren beide lid van het Deense team op het EK voor young riders in Zuidwolde.

Emil bezorgde Denemarken voor het eerst in 16 jaar een startplaats voor de Olympische Spelen in Tokio. Het was voor Jørgen een grote teleurstelling dat zijn zoon toch niet naar Tokio ging.

Bron Ridehesten