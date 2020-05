Demonstrant in Chicago ‘steelt politiepaard’ en galoppeert door stad

In diverse Amerikaanse steden zijn de afgelopen dagen protesten uitgebroken na de dood van een zwarte arrestant. Daarbij komen ook rellen en plunderingen voor. Veel van het nieuws uit de VS is schokkend, maar een paar opmerkelijke filmpjes van de ongeregeldheden in Chicago tonen een man die beweert een politiepaard te hebben gestolen. Hij rijdt er al joelend mee door de straten, terwijl verderop traangas wordt afgevuurd.